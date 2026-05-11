Jakub Dobeš domine et le Canadiens battent les Sabres dans une bataille houleuse

Le match hier soir a été une performance fantastique de toute l’équipe, du personnel d’entraîneurs jusqu’aux joueurs. J’adore la façon dont cette équipe s’est soudée, et hier soir ils ont fait jeu égal avec une grosse équipe des Sabres. Ils se sont défendus les uns les autres tout le match et ils n’ont pas toléré que Dobeš soit complètement anéanti par Beck Malenstyn. Comment il n’a pas reçu au moins 4 minutes de punition me dépasse, mais au final ça n’a pas d’importance. Les Habs ont gagné 6-2 et mènent maintenant 2-1 dans la série. Voici quelques faits saillants du match d’hier soir.





Jakub Dobeš domine

Je l’ai dit durant l’été : le tricolore ont quelque chose de vraiment spécial avec Dobeš. Il est grand, compétitif, fougueux et bizarre, mais dans le bon sens. En ce moment, il est complètement dans sa zone, et ça vient du fait qu’il obtient des départs réguliers. Il semble simplement devenir meilleur à mesure que les séries avancent, et c’est évidemment une excellente nouvelle. Les partisans des Canadiens lui ont donné une ovation bien méritée après le match et j’adore la façon dont il s’est rapproché d’eux dans ce moment en disant essentiellement qu’ils sont tous là-dedans ensemble. C’est vraiment un joueur et un coéquipier spécial. Il a l’air d’avoir du plaisir et d’aimer être un Canadien de Montréal, j’adore ça.













Alex Newhook connaît de très bonnes séries

Je trouvais que Newhook avait fière allure au début de la saison, mais tout cela a été compromis lorsqu’il s’est fracturé la cheville en novembre et n’est revenu au jeu qu’en février. Il semble avoir retrouvé son rythme et marque de gros buts tout en apportant énormément d’énergie en échec avant. Jusqu’à maintenant, il compte cinq buts et ne montre aucun signe de ralentissement. Il a créé l’égalité en première période, ce qui a préparé le terrain pour que les Canadiens marquent les trois buts suivants et prennent une avance de 4-2 après deux périodes. Quand son trio est sur la glace, ils passent souvent du temps en zone offensive et fournissent cette contribution offensive secondaire dont l’équipe a grandement besoin en séries, surtout que le premier trio affronte souvent les meilleurs défenseurs des Sabres.





Cette équipe des Habs est unie

Après trois matchs, il y a énormément d’animosité. Ce match a donné lieu à plusieurs mêlées après le sifflet et j’ai adoré voir chaque joueur impliqué. À un moment donné, Kirby Dach avait deux joueurs dans un étranglement et il s’est impliqué physiquement très souvent. Ça fait une énorme différence puisqu’il est imposant physiquement. J’adore la façon dont il joue et il semble enfin tout mettre ensemble. Je suis vraiment content pour lui, et ça n’a sûrement pas été facile avec toutes les blessures, mais il a tourné le coin.





Aussi, comme je l’ai dit plus tôt, personne ne s’est laissé intimider après que Beck Malenstyn ait renversé Dobeš. Je ne sais pas ce que Malenstyn avait en tête, puisque cela aurait pu causer une blessure grave. On dirait que les équipes essaient toujours de foncer sur nos gardiens lorsqu’ils deviennent dominants en séries (Chris Kreider ?). Bref, j’ai adoré la réaction, avec Bolduc qui lui servait coup de poing après coup de poing.







