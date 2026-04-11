WHO'S IN WHO'S OUT RIGHT NOW. PREDICTIONS

PROJECTED STANDINGS UPDATED 3:41 AFTER
ISLES LOSE TO SENS/ CAPS LOSE TO TB
TODAY'S UPDATED BUZZTRON STATS:
SEASON DATA:
LAST 220 GAMES: (67 % OF THE TIME CORRECT)
139 CORRECTLY PICKED WINNERS
81 INCORRECT
PERCENTAGE WINNING NIGHTS
Nights with more winners than losers: 24-6-2
781 winning percentage BY NIGHT.
TODAY'S PICKS
TAMPA OVER BOS
OTTAWA OVER NYI
PITT OVER WAH OT
DET OVER NJ
STL OVER CHIC OT
MINN OVER NASH
DALL OVER NYR
CAR OVER UTAH
FLA OVER TOR (OT)
MONT OVER CBJ (OT)
WINN OVE PHIL
SEAT. OVER CGY
COL OVER VEG
SJ OVER VAN