WHO'S IN WHO'S OUT RIGHT NOW. PREDICTIONS (Eklund)

Eklund

WHO'S IN WHO'S OUT RIGHT NOW. PREDICTIONS

By Eklund

Apr 11, 20263:57 pm

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PROJECTED STANDINGS UPDATED 3:41 AFTER 

ISLES LOSE TO SENS/ CAPS LOSE TO TB

TODAY'S UPDATED BUZZTRON STATS:

SEASON DATA:

LAST 220 GAMES: (67 % OF THE TIME CORRECT)  

139  CORRECTLY PICKED WINNERS

81  INCORRECT

PERCENTAGE WINNING NIGHTS

Nights with more winners than losers: 24-6-2   

781  winning percentage BY NIGHT.

TODAY'S PICKS

TAMPA OVER BOS

OTTAWA OVER NYI

PITT OVER WAH OT

DET OVER NJ

STL OVER CHIC OT

MINN OVER NASH

DALL OVER NYR

CAR OVER UTAH

FLA OVER TOR (OT)

MONT OVER CBJ (OT)

WINN OVE PHIL

SEAT. OVER CGY

COL OVER VEG

SJ OVER VAN

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