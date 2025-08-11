Crosby: un rêve qui pourrait devenir réalité?

Dans la vie, il faut parfois se permettre de rêver. Et si on s’imaginait que le nouveau centre des Canadiens était le révéré Sidney Crosby…





Crosby, nous le savons tous, a changé le monde du hockey. Lorsque les Penguins de Pittsburgh l’ont repêché en 2005, la franchise s’est vue renouvelée, tout comme la LNH. Sans lui, les partisans américains auraient sans doute détourné le regard… Sa présence, tout comme celle d’Ovechkin, a révolutionné le jeu et rendu tolérables les tout débuts de l’époque du plafond salarial.





Vingt ans plus tard, Crosby, qui a gagné trois coupes Stanley et s’est vu attribuer pas mal tous les mérites qui existent au hockey, joue toujours pour la même équipe qui, situation désolante, baigne dans la médiocrité. Est-ce vraiment la façon dont Sid the Kid veut terminer sa carrière? Et s’il décidait de se joindre aux Canadiens… Il était, après tout, un partisan de l’équipe lors de sa jeunesse.





D’accord, le prix d’une telle acquisition serait exorbitant. Mais quelle acquisition! Le monde entier serait ébranlé par cette nouvelle qui susciterait énormément d’enthousiasme et d’intérêt non seulement pour les Canadiens, mais la LNH en entier. Les ventes de billets plafonneraient, les partisans seraient comblés, tous et chacun seraient gagnants!



