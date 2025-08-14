August Predictions — Pacific Division Standings

Pacific Division Standings
1 Vegas
Previous Season Success
Round Two Loss to Edmonton
Additions
Mitchell Marner, Colton Sissons, Jeremy Lauzon, Jaycob Megna, Dylan Coghlan, Cole Reinhardt
Subtractions
Nicolas Roy, Nicolas Hauge, Ilya Samsonov
Projected Lineups
Pavel Dorofeyev — Jack Eichel — Mitchell Marner
Ivan Barbashev — Tomas Hertl — Mark Stone
Brandon Saad — William Karlsson — Reilly Smith
Brett Howden — Colton Sissons — Keegan Kolesar
Shea Theodore — Brayden McNabb
Noah Hanifin — Zach Whitecloud
Jeremy Lauzon — Kayden Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Injured — Alex Peteroangelo
2 Edmonton
Previous Season Success Round
Loss in Stanley Cup Final to Florida
Additions
Issac Howard, Andrew Mangipanie, Curtis Lazar
Subtractions
Sam O’Reilly, Viktor Arvidsson, Evander Kane, Corey Perry
Projected Lineups
Ryan Nugent-Hopkins — Connor McDavid — Zach Hyman
Andrew Mangipanie — Leon Drasatil — Vasily Podkolzin
Issac Howard — Trent Federic — Adam Henrique
Matthew Savoie — Mattias Janmark — Kasperi Kapanen
Mattias Ekholm — Evan Bouchard
Darnell Nurse — Brett Kulak
Jake Walman — Ty Emberson
Stuart Skinner
Calvin Pickard
3 Los Angeles
Previous Season Success
Round 1 Loss to Edmonton
Additions
Corey Perry, Brian Dumoulin, Joel Armia, Anton Forsberg, Cody Ceci
Subtractions
Vladislav Gavrikov, Jordan Spence
Projected Lineups
Andrew Kuzmenko — Anze Kopitar — Adrian Kempe
Kevin Fiala — Quinton Byfield — Alex Laferriere
Trevor Moore — Phillip Danault — Warren Foegle
Joel Armia — Alex Turrcotte — Corey Perry
Mikey Anderson — Drew Doughty
Joel Edmundson — Brandt Clarke
Brian Dummoulin — Cody Ceci
Darcy Kuemper
Anton Forsberg
4 Calgary
Last Season Success
Did not qualify
Additions
Ivan Prosvetov
Subtractions
Anthony Mantha, Dan Vladar
Projected Lineups
Jonathan Huberdeau — Nazem Kadri — Matthew Coronato
Connor Zary — Morgan Frost — Yegor Sharangovich
Joel Farabee — Mikael Backlund — Blake Coleman
Martin Popsil — Justin Kirkland — Ryan Lomberg
Kevin Bahl — Rasmus Andersson
Jake Bean — Mackenzie Weegar
Joel Hanley — Zayne Parekh
Dustin Wolf
Ivan Prosvetov
5 Anaheim
Last Season Success Round
Did not qualify
Additions
Mikael Granlund, Chris Kreider, Petr Mrazek, Ryan Phoeling
Subtractions
John Gibson, Trevor Zegras,
Projected Lineups
Chris Kreider — Leo Carlsson — Troy Terry
Cutter Gauthier — Mason McTavish — Frank Vatrano
Alex Killorn — Mikael Granlund — Ryan Strome
Jansen Harkins — Ryan Phoeling — Ross Johnston
Jackson LaCombe — Radko Gudas
Pavel Mintyukov — Jacob Trouba
Olen Zellweger — Drew Helleson
Lukas Dostal
Petr Mrazek
6 San Jose
Last Season Success
Did not qualify
Additions
Phillip Gurashev, Adam Gaudette, Dmitry Orlov, John Klingberg, Oskar Olausson, Ryan Reaves, Jeff Skinner, Nick Leddy, Alex Nedjelkovic, Michael Misa
Subtractions
Henry Thrun,
Projected Lineups
William Eklund — Macklin Celebrini — Tyler Toffoli
Jeff Skinner — Michael Misa — Will Smith
Phillip Kurashev — Alexander Wennberg — Collin Graf
Barclay Goodrow — Ty Dellandra — Adam Gaudette
Dmitry Orlov — John Klingberg
Shakir Mukhamadullin — Nick Leddy
Mario Ferraro — Timothy Liljegren
Yaroslav Askarov
Alex Nedjelkovic
7 Vancouver
Last Season Success
Did not make playoffs
Additions
Evander Kane, Pierre-Olivier Joseph
Subtractions
Arturs Silovs, Dakota Joshua
Projected Lineups
Jake DeBrusk — Elias Pettersson —Brock Boeser
Evander Kane — Filip Cythil — Connor Garland
Nils Hoglander — Aatu Raty — Kiefer Sherwood
Drew O’Connor — Teddy Bleuger — Linus Karlsson
Quinn Hughes — Filip Hronek
Marcus Pettersson — Tyler Myers
Elias Pettersson — Derek Forbort
Thatcher Demko
Kevin Lanikanen
8 Seattle
Previous Season Success
Did not qualify
Additions
Matt Murray, Frederick Gaudreau, Mason Marchment, Ryan Lindgren
Subtractions
Andre Burkavosky, Joe Veleno,
Projected Lineups
Jaden Schwartz — Matthew Beniers — Kappo Kakko
Jared McCann — Chandler Stephenson —Mason Marchment
Berkley Catton — Shane Wright — Jordan Eberle
Jani Nyman — Frederick Gaudreau — Eeli Tolvanen
Vince Dunn — Adam Larsson
Ryker Evans — Brandon Montour
Ryan Lindgren — Jamie Oleskiak
Joey Daccord