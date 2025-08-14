August Predictions — Pacific Division Standings taken Harrisburg

August Predictions — Pacific Division Standings

By Zak Macmillan

Aug 14, 202512:56 pm

5comment-bubble

Pacific Division Standings 


1 Vegas


Previous Season Success 

Round Two Loss to Edmonton


Additions 

Mitchell Marner, Colton Sissons, Jeremy Lauzon, Jaycob Megna, Dylan Coghlan, Cole Reinhardt


Subtractions 

Nicolas Roy, Nicolas Hauge, Ilya Samsonov


Projected Lineups 

Pavel Dorofeyev — Jack Eichel — Mitchell Marner

Ivan Barbashev — Tomas Hertl — Mark Stone

Brandon Saad — William Karlsson — Reilly Smith 

Brett Howden — Colton Sissons — Keegan Kolesar 


Shea Theodore — Brayden McNabb

Noah Hanifin — Zach Whitecloud

Jeremy Lauzon — Kayden Korczak 


Adin Hill

Akira Schmid 


Injured — Alex Peteroangelo 


2 Edmonton 


Previous Season Success Round

Loss in Stanley Cup Final to Florida 


Additions 

Issac Howard, Andrew Mangipanie, Curtis Lazar


Subtractions 

Sam O’Reilly, Viktor Arvidsson, Evander Kane, Corey Perry


Projected Lineups 

Ryan Nugent-Hopkins — Connor McDavid — Zach Hyman 

Andrew Mangipanie — Leon Drasatil — Vasily Podkolzin 

Issac Howard — Trent Federic — Adam Henrique 

Matthew Savoie — Mattias Janmark — Kasperi Kapanen


Mattias Ekholm — Evan Bouchard

Darnell Nurse — Brett Kulak

Jake Walman — Ty Emberson


Stuart Skinner

Calvin Pickard 


3 Los Angeles


Previous Season Success

Round  1 Loss to Edmonton 


Additions 

Corey Perry, Brian Dumoulin, Joel Armia, Anton Forsberg, Cody Ceci 


Subtractions 

Vladislav Gavrikov, Jordan Spence 


Projected Lineups 

Andrew Kuzmenko — Anze Kopitar — Adrian Kempe

Kevin Fiala — Quinton Byfield — Alex Laferriere

Trevor Moore — Phillip Danault — Warren Foegle

Joel Armia — Alex Turrcotte — Corey Perry


Mikey Anderson — Drew Doughty

Joel Edmundson — Brandt Clarke

Brian Dummoulin — Cody Ceci


Darcy Kuemper

Anton Forsberg 


4 Calgary


Last Season Success

Did not qualify 


Additions 

Ivan Prosvetov


Subtractions 

Anthony Mantha, Dan Vladar 


Projected Lineups 

Jonathan Huberdeau — Nazem Kadri — Matthew Coronato

Connor Zary — Morgan Frost — Yegor Sharangovich

Joel Farabee — Mikael Backlund — Blake Coleman

Martin Popsil — Justin Kirkland — Ryan Lomberg


Kevin Bahl — Rasmus Andersson

Jake Bean — Mackenzie Weegar

Joel Hanley — Zayne Parekh 


Dustin Wolf

Ivan Prosvetov


5 Anaheim


Last Season Success Round

Did not qualify 


Additions

Mikael Granlund, Chris Kreider, Petr Mrazek, Ryan Phoeling


Subtractions

John Gibson, Trevor Zegras, 


Projected Lineups 

Chris Kreider — Leo Carlsson — Troy Terry

Cutter Gauthier — Mason McTavish — Frank Vatrano

Alex Killorn — Mikael Granlund — Ryan Strome 

Jansen Harkins — Ryan Phoeling — Ross Johnston 


Jackson LaCombe — Radko Gudas

Pavel Mintyukov — Jacob Trouba 

Olen Zellweger — Drew Helleson


Lukas Dostal

Petr Mrazek 


6 San Jose


Last Season Success

Did not qualify


Additions 

Phillip Gurashev, Adam Gaudette, Dmitry Orlov, John Klingberg, Oskar Olausson, Ryan Reaves, Jeff Skinner, Nick Leddy, Alex Nedjelkovic, Michael Misa 


Subtractions 

Henry Thrun, 


Projected Lineups 

William Eklund — Macklin Celebrini — Tyler Toffoli

Jeff Skinner — Michael Misa — Will Smith

Phillip Kurashev — Alexander Wennberg — Collin Graf 

Barclay Goodrow — Ty Dellandra — Adam Gaudette


Dmitry Orlov — John Klingberg

Shakir Mukhamadullin — Nick Leddy

Mario Ferraro — Timothy Liljegren 


Yaroslav Askarov

Alex Nedjelkovic 


7 Vancouver 


Last Season Success

Did not make playoffs


Additions 

Evander Kane, Pierre-Olivier Joseph 


Subtractions 

Arturs Silovs, Dakota Joshua 


Projected Lineups 

Jake DeBrusk — Elias Pettersson —Brock Boeser

Evander Kane — Filip Cythil — Connor Garland

Nils Hoglander — Aatu Raty — Kiefer Sherwood

Drew O’Connor — Teddy Bleuger — Linus Karlsson 


Quinn Hughes — Filip Hronek

Marcus Pettersson — Tyler Myers

Elias Pettersson — Derek Forbort


Thatcher Demko

Kevin Lanikanen 


8 Seattle 


Previous Season Success

Did not qualify 


Additions 

Matt Murray, Frederick Gaudreau, Mason Marchment, Ryan Lindgren


Subtractions 

Andre Burkavosky, Joe Veleno, 


Projected Lineups 

Jaden Schwartz — Matthew Beniers — Kappo Kakko

Jared McCann — Chandler Stephenson —Mason Marchment 

Berkley Catton — Shane Wright — Jordan Eberle

Jani Nyman — Frederick Gaudreau — Eeli Tolvanen 


Vince Dunn — Adam Larsson

Ryker Evans — Brandon Montour 

Ryan Lindgren — Jamie Oleskiak 


Joey Daccord

Show Comments
Loading...
Loading...
Loading sidebar...
5
Show comments for this article