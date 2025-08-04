Marco Rossi: une transaction avantageuse pour les Canadiens?





Par Ryan Snow





La position de deuxième centre n’est toujours pas comblée chez les Canadiens. Le Tricolore devrait-il considérer l’acquisition de Marc Rossi qui mène présentement de dures négociations avec le Wild du Minnesota?





Rossi, un joueur de centre gauche mesurant 5 pieds 9 pouces, a été repêché par Minnesota avec le 9e choix en 2020. La saison dernière, il a obtenu un total de 60 points, soit 24 buts et 36 mentions d’aide, un résultat plus qu’acceptable. Mais la valeur de Rossi, qui s’apprête à entamer sa 4e saison, ne fait pas l’unanimité. De fait, le centre aurait refusé un contrat de cinq ans d’une valeur de 25 millions $, espérant plutôt obtenir six ou sept millions $. D’accord, il a joué une bonne saison régulière. Toutefois, pendant les séries, son temps de glace a été réduit de façon considérable, se limitant à environ 11 minutes par joute.





Si on s’attarde d'abord aux aspects positifs, on constate que le style de jeu de Rossi s’harmonise à celui des Canadiens: il est agressif, a un coup de patin rapide, travaille fort et sait marquer des points. Il se démarque par sa capacité à lire le jeu et à être présent pour ses coéquipiers afin que des buts soient comptés. Il excelle aussi dans la zone défensive, entre autres en raison de sa ténacité, mais aussi de son habileté à prévoir les jeux de l’équipe adverse. En somme, il s’intégrerait bien au Tricolore et pourrait leur être bénéfique.





En revanche, sa taille pourrait s’avérer un obstacle. Présentement, les trois joueurs de centre des Canadiens ne sont pas particulièrement grands et robustes; Rossi ne parviendrait donc pas à combler cette lacune.





De plus, il y aurait un prix important à payer si les Canadiens décidaient d’acquérir Rossi. Il n’y a aucun doute que Guerin voudrait s’approprier Hage, Fowler, Engstrom et Matheson et qu’il aurait dans sa mire un choix de première ronde. À mon avis, il faut se méfier de cette transaction. Rossi est un joueur solide, mais les Canadiens devraient plutôt miser sur un joueur se démarquant par sa taille, un joueur capable de s’adapter à l’aspect physique du jeu, surtout dans les deux premières rondes des séries. Les Canadiens se sont fait sérieusement malmener par les Capitals et ce, malgré le fait qu’ils n’hésitaient aucunement à être agressifs. Mais les joueurs du Tricolore ne sont tout simplement pas assez grands et robustes.



