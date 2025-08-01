Atlantic Division Standings Predictions

By Zak Macmillan

Aug 1, 20254:43 pm

  1. Toronto Maple Leafs 
    Last Season Success 
    Round Two Postseason Loss to Florida
    Additions 
    Matias Maccelli, Nicolas Roy, Dakota Joshua, Michael Pezzetta, Henry Thrun 
    Subtractions 
    Mitchell Marner, Ryan Reaves 
    Projected Lineups 
    Matthews Knies — Auston Matthews — Max Domi 
    Mattias Maccelli — John Tavares — William Nylander 
    Bobby McMann— Nicolas Roy — Dakota Joshua 
    Steven Lorentz — Scott Laughton — Calle Jarnkrok 

    Morgan Reilly — Brandon Carlo 
    Jake McCabe — Chris Tanev 
    Simon Benoit — Oliver Ekman-Larsson 

    Anthony Stolarz 
    Joseph Woll 

  2. Florida Panthers
    Last Season Success
    Won Stanley Cup
    Additions
    Daniil Tarsov, Jeff Petry, Jack Studnicka, Brandon Bussi, Nolan Foote
    Subtractions
    Nathan Staios, Zach Uens, Nate Schmidt, Vitek Vanecek, Kappo Kahkonnen, Rasmus Asplund
    Projected Lineups
    Carter Verhaehge--Aleksander Barkov--Sam Reinhart
    Evan Rodrigues--Sam Bennett--Matthew Tkachuk
    Eetu Luostarinen--Anton Lundell--Brad Marchand
    AJ Greer--Tomas Nosek--Jonah Gadjovich

    Gustav Forsling--Aaron Ekblad
    Niko Mikkola--Seth Jones
    Dmitry Kulikov--Jeff Petry

    Sergei Bobrovsky
    Daniil Tarasov

  3. Montreal Canadiens
    Last Season Success
    Round 1 playoff loss to Washington
    Additions
    Joe Veleno, Zack Bolduc, Noah Dobson
    Subtractions
    Emil Heineman, Logan Mallioux
    Projected Lineups
    Juraj Slafkovksy--Nick Suzuki--Cole Caufield
    Patrik Laine--Kirby Dach--Ivan Demidov
    Josh Anderson--Alex Newhook--Brendan Gallagher
    Joe Veleno--Jake Evans--Zack Bolduc

    Kaiden Guhle--Lane Hutson
    Mike Matheson--Noah Dobson
    Arber Xhekaj--Alexandre Carrier

    Samuel Montemabult
    Jakub Dobes

  4. Ottawa Senators 
    Last Season Success
    Round 1 playoff loss to Toronto
    Additions
    Lars Eller, Jordan Spence
    Subtractions
    Angus Crookshank, Anton Forsberg, Adam Gaudette
    Projected Lineups
    Brady Tkachuk — Tim Stützle — Claude Giroux 
    Fabian Zetterlund — Dylan Cozens — Drake Batherson 
    Ridly Greig — Shane Pinto — Michael Amadio 
    David Perron — Lars Eller — Nick Cousins 

    Jake Sanderson — Artem Zub 
    Thomas Chabot — Nick Jensen 
    Tyler Kleven — Jordan Spence 

    Linus Ullmark 
    Leevi Merilainen
     
  5. Tampa Bay Lightning 
    Last Season Success
    Round One Playoff Loss to Florida
    Additions
    Pontus Holmberg
    Subtractions
    Cam Atkinson, Connor Sheary, Nick Perbix, 
    Projected Lineups
    Jake Guentzel — Brayden Point — Nikita Kucherov 
    Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Gage Concalves 
    Connor Geekie — Nick Paul — Oliver Bjorkstrand 
    Pontus Holmberg — Yanni Gourde — Mitchell Chafee 

    Victor Hedman — JJ Moser 
    Ryan McDonagh — Erik Cernak 
    Emil Lilleberg — Darren Raddysh 

    Andrei Vaslievsky 
    Jonas Johansson
     
  6. Detroit Red Wings
    Last Season Success
    Did not make playoffs
    Additions
    James van Riemsdyk, Mason Appleton, John Gibson
    Subtractions
    Jeff Petry, Alex Lyon, Petr Mrazek
    Projected Lineups
    Marco Kasper--Dylan Larkin--Lucas Raymond
    Alex DeBrincat--Andrew Copp--Patrick Kane
    James van Riemsdyk--JT Compher--Mason Appleton
    Jonathan Berggren--Michael Rasmussen--Elmer Soderblom

    Ben Chariot--Moritz Seider
    Simon Edvinsson--Albert Johansson
    Erik Gustafsson--Justin Holl

    John Gibson
    Cam Talbot

  7. Buffalo Sabres 
    Last Season Success
    Did not make playoffs
    Additions
    Josh Doan, Michael Jesselring, Connor Timmins, Alex Lyon, Carson Meyer, Justin Danforth, Zac Jones, Mason Geersten
    Subtractions
    JJ Peterka, Connor Clifton, Jacob Bernard-Docker, Ty Tullio, Bennett MacArthur, 
    Projected Lineups
    Zach Benson--Jiri Kulich--Tage Thompson
    Jason Zucker--Josh Norris--Alex Tuch
    Jordan Greenway--Ryan McLeod--Jack Quinn
    Beck Malenstyn--Peyton Krebs--Josh Doan

    Bowen Byram--Rasmus Dahlin
    Owen Power--Michael Kesselring
    Mattias Samuelsson--Connor Timmins

    Ukko--Pekka Luukkonen
    Alex Lyon

  8. Boston Bruins 
    Last Season Success
    Did not make playoffs
    Additions
    Viktor Arvidsson, Tanner Jeannot, Sean Kuraly, Michael Eyssimont, Jordan Harris, Jonathan Aspirot, Alex Steeves, Victor Soderstrom
    Subtractions
    Oliver Whalstrom, Dan Misyul, Drew Bavaro, Ian Mitchell, Jaxon Nelson
    Projected Lineups
    Morgan Geekie--Elias Lindholm--David Pastrnak
    Pavel Zacha--Casey Mittlestadt--Viktor Arvidsson
    Tanner Jeannot--Matthew Poitras--Marat Khusnutdinov
    John Beecher--Sean Kuraly--Michael Eyssimont

    Mason Lohrei--Charlie McAvoy
    Hampus Lindholm--Henri Jokiharju
    Nikita Zadarov--Andrew Peeke

    Jermey Swayman
    Joonas Korpisalo
