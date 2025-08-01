Atlantic Division Standings Predictions

- Toronto Maple Leafs
Last Season Success
Round Two Postseason Loss to Florida
Additions
Matias Maccelli, Nicolas Roy, Dakota Joshua, Michael Pezzetta, Henry Thrun
Subtractions
Mitchell Marner, Ryan Reaves
Projected Lineups
Matthews Knies — Auston Matthews — Max Domi
Mattias Maccelli — John Tavares — William Nylander
Bobby McMann— Nicolas Roy — Dakota Joshua
Steven Lorentz — Scott Laughton — Calle Jarnkrok
Morgan Reilly — Brandon Carlo
Jake McCabe — Chris Tanev
Simon Benoit — Oliver Ekman-Larsson
Anthony Stolarz
Joseph Woll
- Florida Panthers
Last Season Success
Won Stanley Cup
Additions
Daniil Tarsov, Jeff Petry, Jack Studnicka, Brandon Bussi, Nolan Foote
Subtractions
Nathan Staios, Zach Uens, Nate Schmidt, Vitek Vanecek, Kappo Kahkonnen, Rasmus Asplund
Projected Lineups
Carter Verhaehge--Aleksander Barkov--Sam Reinhart
Evan Rodrigues--Sam Bennett--Matthew Tkachuk
Eetu Luostarinen--Anton Lundell--Brad Marchand
AJ Greer--Tomas Nosek--Jonah Gadjovich
Gustav Forsling--Aaron Ekblad
Niko Mikkola--Seth Jones
Dmitry Kulikov--Jeff Petry
Sergei Bobrovsky
Daniil Tarasov
- Montreal Canadiens
Last Season Success
Round 1 playoff loss to Washington
Additions
Joe Veleno, Zack Bolduc, Noah Dobson
Subtractions
Emil Heineman, Logan Mallioux
Projected Lineups
Juraj Slafkovksy--Nick Suzuki--Cole Caufield
Patrik Laine--Kirby Dach--Ivan Demidov
Josh Anderson--Alex Newhook--Brendan Gallagher
Joe Veleno--Jake Evans--Zack Bolduc
Kaiden Guhle--Lane Hutson
Mike Matheson--Noah Dobson
Arber Xhekaj--Alexandre Carrier
Samuel Montemabult
Jakub Dobes
- Ottawa Senators
Last Season Success
Round 1 playoff loss to Toronto
Additions
Lars Eller, Jordan Spence
Subtractions
Angus Crookshank, Anton Forsberg, Adam Gaudette
Projected Lineups
Brady Tkachuk — Tim Stützle — Claude Giroux
Fabian Zetterlund — Dylan Cozens — Drake Batherson
Ridly Greig — Shane Pinto — Michael Amadio
David Perron — Lars Eller — Nick Cousins
Jake Sanderson — Artem Zub
Thomas Chabot — Nick Jensen
Tyler Kleven — Jordan Spence
Linus Ullmark
Leevi Merilainen
- Tampa Bay Lightning
Last Season Success
Round One Playoff Loss to Florida
Additions
Pontus Holmberg
Subtractions
Cam Atkinson, Connor Sheary, Nick Perbix,
Projected Lineups
Jake Guentzel — Brayden Point — Nikita Kucherov
Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Gage Concalves
Connor Geekie — Nick Paul — Oliver Bjorkstrand
Pontus Holmberg — Yanni Gourde — Mitchell Chafee
Victor Hedman — JJ Moser
Ryan McDonagh — Erik Cernak
Emil Lilleberg — Darren Raddysh
Andrei Vaslievsky
Jonas Johansson
- Detroit Red Wings
Last Season Success
Did not make playoffs
Additions
James van Riemsdyk, Mason Appleton, John Gibson
Subtractions
Jeff Petry, Alex Lyon, Petr Mrazek
Projected Lineups
Marco Kasper--Dylan Larkin--Lucas Raymond
Alex DeBrincat--Andrew Copp--Patrick Kane
James van Riemsdyk--JT Compher--Mason Appleton
Jonathan Berggren--Michael Rasmussen--Elmer Soderblom
Ben Chariot--Moritz Seider
Simon Edvinsson--Albert Johansson
Erik Gustafsson--Justin Holl
John Gibson
Cam Talbot
- Buffalo Sabres
Last Season Success
Did not make playoffs
Additions
Josh Doan, Michael Jesselring, Connor Timmins, Alex Lyon, Carson Meyer, Justin Danforth, Zac Jones, Mason Geersten
Subtractions
JJ Peterka, Connor Clifton, Jacob Bernard-Docker, Ty Tullio, Bennett MacArthur,
Projected Lineups
Zach Benson--Jiri Kulich--Tage Thompson
Jason Zucker--Josh Norris--Alex Tuch
Jordan Greenway--Ryan McLeod--Jack Quinn
Beck Malenstyn--Peyton Krebs--Josh Doan
Bowen Byram--Rasmus Dahlin
Owen Power--Michael Kesselring
Mattias Samuelsson--Connor Timmins
Ukko--Pekka Luukkonen
Alex Lyon
- Boston Bruins
Last Season Success
Did not make playoffs
Additions
Viktor Arvidsson, Tanner Jeannot, Sean Kuraly, Michael Eyssimont, Jordan Harris, Jonathan Aspirot, Alex Steeves, Victor Soderstrom
Subtractions
Oliver Whalstrom, Dan Misyul, Drew Bavaro, Ian Mitchell, Jaxon Nelson
Projected Lineups
Morgan Geekie--Elias Lindholm--David Pastrnak
Pavel Zacha--Casey Mittlestadt--Viktor Arvidsson
Tanner Jeannot--Matthew Poitras--Marat Khusnutdinov
John Beecher--Sean Kuraly--Michael Eyssimont
Mason Lohrei--Charlie McAvoy
Hampus Lindholm--Henri Jokiharju
Nikita Zadarov--Andrew Peeke
Jermey Swayman
Joonas Korpisalo
Atlantic Division Standings Predictions
