Une Coupe Stanley à l’horizon?

L’avenir des Canadiens semble plus prometteur que jamais. Les recrues acquises par l’équipe débordent de potentiel, et Ivan Demidov ne fait pas exception à la règle.





Tout comme Lane Hutson, Demidov brillera dans la LNH. Quoique considéré comme étant le 2e meilleur joueur du repêchage en 2024, Demidov fut sélectionné au 5e rang. Pourquoi? Les directeurs généraux étaient réticents; en raison de son contrat avec la KHL, une incertitude quant à son transfert en Amérique du Nord planait. Mais les Canadiens ont tenté leur chance et ont décroché le gros lot.





À date, on n’a vu Demidov que dans neuf matchs de la LNH, mais oh! qu’il peut jouer! Son habileté à manier la rondelle est exceptionnelle, tout comme l’était celle d’Alex Kovalev. Il a un tir fulgurant et la patience dont il fait preuve avec le disque fait de lui un coéquipier inestimable. Son physique est un autre atout; avec ses 6 pieds 2 pouces et 192 livres, Demidov impressionne.





Qui plus est, Demidov affiche une attitude positive et sa passion pour le sport est évidente. S’il continue dans la même voie, Demidov assurera la dominance des Canadiens en supériorité numérique et l’attaque ne sera que mieux servie.





Il est clair que comme toute autre recrue, Demidov donnera parfois la rondelle à l’adversaire et ne fera pas toujours les meilleurs choix dans la zone offensive. Heureusement, il trouvera en Martin St-Louis un entraîneur patient qui saura lui expliquer comment éviter de telles erreurs afin qu’il devienne un joueur fiable et constant.



