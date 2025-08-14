August Predictions - Central Division taken Harrisburg

NHL Central Division

August Predictions - Central Division

By Zak Macmillan

Aug 14, 202512:58 pm

3comment-bubble

1 Dallas

Previous Season Success

WCF Finals Loss to Edmonton 


Additions 

Radek Faksa


Subtractions

Matt Dumba 


Projected Lineups 


Jason Robertson — Roope Hintz — Mikko Rantanen

Oskar Black — Matt Duchene — Tyler Seguin

Jamie Benn — Wyatt Johnston — Mavrik Bourque 

Sam Steel — Radek Faksa — Colin Blackwell


Esa Lindell — Miro Heskianen 

Thomas Harley — Ilya Lyubushkin 

Liam Bischel — Nils Lundkvist


Jake Otteinger 

Casey DeSmith 


2 Winnipeg


Previous Season Success

Presidents Trophy; 2nd round loss to Dallas


Additions 

Jonathan Toews, Gustav Nyquist, Tanner Pearson, 


Subtractions 

Dylan Coghlan


Projected Lineups 

Kyle Connor — Mark Scheifele — Gabriel Vilardi 

Gustav Nyquist — Jonathan Toews — Cole Perfetti 

Nino Niederreiter — Adam Lowry —Vladislav Namestinkov

Alex Iafallo — Morgan Barron — Tanner Pearson


Joshua Morisssy — Dylan DeMelo

Dylan Samberg — Neal Pionk 

Haydn Fleury — Luke Schenn


Connor Helllybuck 

Eric Comrie 


3 Colorado


Previous Season Success

First Round Loss to Dallas


Additions 

Gavin Brindley, Brent Burns 


Subtractions 

Charlie Coyle, Mikes Wood, Jonathan Drouin, Ryan Lindgren, Jimmy Vessey 


Projected Lineups 

Artturi Lehkonen — Nathan MacKinnon — Martin Necas

Gabriel Landeskog — Brock Nelson — Valeri Nichuskin 

Parker Kelly — Jack Drury — Ross Colton

Zakhar Bardakov — Ivan Ivan — Matt Stienburg


Devon Toews — Cale Makar

Samuel Girard — Brent Burns

Sam Malinksi — Josh Manson


Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood 


4 Utah


Previous Season Success

Did not qualify playoffs


Additions

JJ Peterka, Nate Schmidt, Vitek Vanecek


Subtractions 

Josh Doan, Michael Kesselring 


Projected Lineups 

Clayton Keller — Logan Cooley — Dylan Guenther 

JJ Peterka — Barrett Hayton — Nick Schmaltz

Lawson Crouse — Jack McBain — Brandon Tanev

Liam O’Brien — Kevin Stenlund — Alexander Kerfoot


Mikhail Segerachev — John Marino

Oli Maatta — Sean Durzi

Nate Schmidt — Ian Cole


Karel Vejmelka 

Vitek Vanecek 


5 St Louis 


Previous Season Success

First Round Postseason Loss to Winnipeg


Additions

Pius Suter, Nick Bjugstad, Logan Mailloux


Subtractions 

Radek Faksa, Zach Bodluc 


Projected Lineups 

Pavel Buchnevich — Robert Thomas — Jimmy Snuggerud

Dylan Holloway — Brayden Schenn — Jordan Kyrou

Jake Neighbours — Pius Suter — Nick Bjugstad

Alexy Toropchenko — Oskar Sundqvist — Nathan Walker


Cam Fowler — Colton Parayko 

Phillip Broberg — Justin Faulk

Tyler Tucker — Logan Mailloux


Jordan Binnington 

Joel Hofer 


6 Minnesota

Previous Success 

First round loss to Vegas


Additions

Vladimir Tarasenko, Nico Sturm 


Subtractions 

Frederick Gaudreau 


Projected Lineups 

Kirill Kaprizov — Joel Eriksson Ek — Mats Zuccarello

Matt Boldy — Marco Rossi — Vladimir Tarasenko 

Liam Ohgren — Daniil Yurov — Ryan Hartman 

Marcus Foligno — Nico Sturm — Yakov Trenin


Jake Middleton — Brock Faber

Zeev Buium — Jared Spurgeon 

Zach Bogosian — David Jiricek


Filip Gustavsson 

Jesper Wallstedt 


7 Nashville

Previous Season Success 

Did not qualify


Additions 

Erik Haula, Nicolas Hauge, Nick Perbix


Subtractions 

Colton Sissons, Jeremy Lauzon


Projected Lineups 

Filip Forsberg — Ryan O’Reilly — Jonathan Marchessault

Michael Bunting — Fedor Svechkov — Steven Stamkos

Joakim Kemell — Erik Haula — Luke Evangelista

Cole Smith — Michael McCarron — Zachary L’Heureux


Nicolas Hauge — Roman Josi

Brady Skjei — Nick Perbix

Adam Wilsby — Justin Barron 


Jusse Saros

Justus Annunen 


8 Chicago 


Previous Season Success

Did not qualify 


Additions 

Andre Burkavosky, Sam Lafferty


Defense 

Joe Veleno


Projected Lineups 

Ryan Donato — Connor Bedard — Teuvo Terrivainen

Tyler Bertuzzi — Frank Nazar — Andre Burkavosky

Nick Foligno — Jason Dickinson — Ilya Mikheyev 

Lukas Reichel — Sam Lafferty — Oliver Moore 


Alex Vlasic — Sam Rinzel

Wyatt Kasier — Connor Murphy 

Kevin Korchinski — Artyom Levshunov


Spencer Knight

Arvid Soderblom 

Show Comments
Loading...
Loading...
Loading sidebar...
3
Show comments for this article