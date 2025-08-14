August Predictions - Central Division

1 Dallas
Previous Season Success
WCF Finals Loss to Edmonton
Additions
Radek Faksa
Subtractions
Matt Dumba
Projected Lineups
Jason Robertson — Roope Hintz — Mikko Rantanen
Oskar Black — Matt Duchene — Tyler Seguin
Jamie Benn — Wyatt Johnston — Mavrik Bourque
Sam Steel — Radek Faksa — Colin Blackwell
Esa Lindell — Miro Heskianen
Thomas Harley — Ilya Lyubushkin
Liam Bischel — Nils Lundkvist
Jake Otteinger
Casey DeSmith
2 Winnipeg
Previous Season Success
Presidents Trophy; 2nd round loss to Dallas
Additions
Jonathan Toews, Gustav Nyquist, Tanner Pearson,
Subtractions
Dylan Coghlan
Projected Lineups
Kyle Connor — Mark Scheifele — Gabriel Vilardi
Gustav Nyquist — Jonathan Toews — Cole Perfetti
Nino Niederreiter — Adam Lowry —Vladislav Namestinkov
Alex Iafallo — Morgan Barron — Tanner Pearson
Joshua Morisssy — Dylan DeMelo
Dylan Samberg — Neal Pionk
Haydn Fleury — Luke Schenn
Connor Helllybuck
Eric Comrie
3 Colorado
Previous Season Success
First Round Loss to Dallas
Additions
Gavin Brindley, Brent Burns
Subtractions
Charlie Coyle, Mikes Wood, Jonathan Drouin, Ryan Lindgren, Jimmy Vessey
Projected Lineups
Artturi Lehkonen — Nathan MacKinnon — Martin Necas
Gabriel Landeskog — Brock Nelson — Valeri Nichuskin
Parker Kelly — Jack Drury — Ross Colton
Zakhar Bardakov — Ivan Ivan — Matt Stienburg
Devon Toews — Cale Makar
Samuel Girard — Brent Burns
Sam Malinksi — Josh Manson
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
4 Utah
Previous Season Success
Did not qualify playoffs
Additions
JJ Peterka, Nate Schmidt, Vitek Vanecek
Subtractions
Josh Doan, Michael Kesselring
Projected Lineups
Clayton Keller — Logan Cooley — Dylan Guenther
JJ Peterka — Barrett Hayton — Nick Schmaltz
Lawson Crouse — Jack McBain — Brandon Tanev
Liam O’Brien — Kevin Stenlund — Alexander Kerfoot
Mikhail Segerachev — John Marino
Oli Maatta — Sean Durzi
Nate Schmidt — Ian Cole
Karel Vejmelka
Vitek Vanecek
5 St Louis
Previous Season Success
First Round Postseason Loss to Winnipeg
Additions
Pius Suter, Nick Bjugstad, Logan Mailloux
Subtractions
Radek Faksa, Zach Bodluc
Projected Lineups
Pavel Buchnevich — Robert Thomas — Jimmy Snuggerud
Dylan Holloway — Brayden Schenn — Jordan Kyrou
Jake Neighbours — Pius Suter — Nick Bjugstad
Alexy Toropchenko — Oskar Sundqvist — Nathan Walker
Cam Fowler — Colton Parayko
Phillip Broberg — Justin Faulk
Tyler Tucker — Logan Mailloux
Jordan Binnington
Joel Hofer
6 Minnesota
Previous Success
First round loss to Vegas
Additions
Vladimir Tarasenko, Nico Sturm
Subtractions
Frederick Gaudreau
Projected Lineups
Kirill Kaprizov — Joel Eriksson Ek — Mats Zuccarello
Matt Boldy — Marco Rossi — Vladimir Tarasenko
Liam Ohgren — Daniil Yurov — Ryan Hartman
Marcus Foligno — Nico Sturm — Yakov Trenin
Jake Middleton — Brock Faber
Zeev Buium — Jared Spurgeon
Zach Bogosian — David Jiricek
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
7 Nashville
Previous Season Success
Did not qualify
Additions
Erik Haula, Nicolas Hauge, Nick Perbix
Subtractions
Colton Sissons, Jeremy Lauzon
Projected Lineups
Filip Forsberg — Ryan O’Reilly — Jonathan Marchessault
Michael Bunting — Fedor Svechkov — Steven Stamkos
Joakim Kemell — Erik Haula — Luke Evangelista
Cole Smith — Michael McCarron — Zachary L’Heureux
Nicolas Hauge — Roman Josi
Brady Skjei — Nick Perbix
Adam Wilsby — Justin Barron
Jusse Saros
Justus Annunen
8 Chicago
Previous Season Success
Did not qualify
Additions
Andre Burkavosky, Sam Lafferty
Defense
Joe Veleno
Projected Lineups
Ryan Donato — Connor Bedard — Teuvo Terrivainen
Tyler Bertuzzi — Frank Nazar — Andre Burkavosky
Nick Foligno — Jason Dickinson — Ilya Mikheyev
Lukas Reichel — Sam Lafferty — Oliver Moore
Alex Vlasic — Sam Rinzel
Wyatt Kasier — Connor Murphy
Kevin Korchinski — Artyom Levshunov
Spencer Knight
Arvid Soderblom