



Et c’est parti! Le camp d’entraînement est maintenant amorcé, et Martin St-Louis dévoile ses cartes. Il semblerait que les duos de défenseurs seront les suivants lors des matchs préparatoires (et possiblement lors du match d’ouverture): Matheson et Dobson, Guhle et Hutson et finalement, Xhekaj/Struble et Carrier.





Il n’y a rien à dire en ce qui a trait au duo de Matheson et Dobson. Ces deux joueurs sont robustes, savent patiner et sauront se compléter.





Quant à Guhle et Hutson, mon hésitation réside en le fait que Hutson est gaucher et qu’il est toujours préférable qu’un défenseur tire de son côté naturel. Toutefois, la réalité est que les Canadiens ne possèdent que deux défenseurs droitiers et que Reinbacher n’est pas tout à fait prêt à relever le défi.





Le troisième duo, celui de Xhekaj/Struble et Carrier semble un bon choix. Tous les deux sont tenaces et agressifs et vont bien desservir l’équipe.



