Aurevoir, Kirby Dach

Le Canadien fait présentement face à un dilemme. L’équipe est dotée d’attaquants agiles, rapides, motivés, prometteurs et … nombreux. Quel joueur d’expérience devrait donc être mis à l’écart afin de permettre à un d’entre eux de faire ses preuves?





Le camp d’entraînement arrive à grands pas et le Tricolore ne peut se plaindre: il possède une multitude de joueurs qui méritent une place au sein de l’équipe.Toutefois, l’alignement déborde déjà. Des joueurs tels que Beck, Kapanen et Roy ne visent rien de moins qu’une transition complète à la LNH. Que doit donc faire le Canadien?





Selon moi, le temps est venu de renoncer à Kirby Dach. On ne peut le nier, il est un attaquant solide, mais son style ne s'adapte tout simplement pas à celui du Canadien. Le départ de Dach libérerait l’alignement et permettrait à Kapanen ou à Beck de réellement s'intégrer à l’équipe et de prouver sa valeur, ce qui est impossible présentement. Aussi, le style de ces deux joueurs s’harmonise bien à celui des Canadiens: un jeu puissant tant à l’offensive qu’à la défensive.



