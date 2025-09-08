Qui sera la révélation du camp d’entraînement du Canadien?

Oyez! Oyez! Ceci est un appel à tous! Qui croyez-vous sera la plus grande révélation du camp d’entraînement du Tricolore? Inscrivez votre réponse dans la section Commentaires et expliquez votre choix.





Vos options sont les suivantes: Patrick Laine, David Reinbacher, Zachary Bolduc, Oliver Kapanen, Joshua Roy, Owen Beck, Joey Veleno, Samuel Blais et Kirby Dach.





Les commentaires de celles et ceux ayant fait la bonne prédiction paraîtront dans un article qui sera publié après le camp d’entraînement.





Je me permets de vous présenter mon choix, soit Zachary Bolduc. Il a bien performé lors de son séjour avec les Blues et je crois qu’il arrivera prêt à montrer à tous que de un, l’organisation des Blues s’est trompée en acceptant de l’échanger et de deux, que les Canadiens en sortiront gagnants.





Je ne doute nullement qu’il s’adaptera parfaitement au tempo rapide des Canadiens et qu’il saura maîtriser l’art de compter des buts. Ma prédiction est qu’il sera hyper motivé pendant le camp d’entraînement et qu’il fera fureur.



