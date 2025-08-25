Échanger David Reinbacher? Non, point à la ligne





Une rumeur continue à circuler chez le Canadien: l’équipe serait toujours à la recherche d’un centre qui pourrait compléter leurs deux premiers trios. Ce joueur élite serait acquis par l’entremise d’un échange. Nécessairement, le Tricolore perdrait un joueur de marque, et il semblerait que ce joueur pourrait être David Reinbacher…





Puisque l’équipe ne manque pas de profondeur à la défense, cette proposition pourrait sembler acceptable. Mais les Canadiens devraient-ils effectuer cette transaction? Non, et voici pourquoi.





Repêché par le Tricolore au 5e rang, Reinbacher a un avenir plus que prometteur; on prédit d’ailleurs qu’il sera un des meilleurs défenseurs de premier plan de la ligue. Le fait qu’il tire de la droite ne peut non plus être négligé; le Canadien pourrait nettement en bénéficier. Échanger Reinbacher serait au détriment de la stabilité de la ligne bleue du Canadien. Ce constat ne constitue aucunement en une critique de McTavish, qui est un excellent joueur de centre. Mais si le Tricolore veut s'accaparer la Coupe Stanley, il ne peut se permettre de laisser aller Reinbacher.





Reinbacher est un joueur complet. À 6 pieds 3 pouces et 200 livres, il sait patiner, tirer, et défendre. Il assure des transitions fluides et lit le jeu efficacement. Il n’excelle dans aucune de ces mesures mais demeure solide. Toutes les équipes convoitent un joueur de la sorte. Sa présence sur la ligne bleue contrebalance l’intensité offensive de Hutson et de Dobson.





Aussi, quoique je ne le connaisse personnellement, Reinbacher semble être un joueur calme et équilibré, tant sur la glace que lors d’entrevues. Un tel état d’esprit est bénéfique pour une équipe, surtout lorsqu’elle bat des ailes. Reinbacher a la capacité de remonter le moral des autres joueurs et de les motiver à reprendre le dessus. Les Canadiens débordent déjà de joueurs dotés de détermination et de cran, mais l’ajout de Reinbacher à la défense aurait comme effet d’ancrer cette approche et de réitérer l’importance de celle-ci, surtout pour les joueurs plus jeunes et impulsifs.





Quoique j’aimerais bien que le Tricolore acquiert un 2e centre, il n’y pas de presse. L’équipe s’est nettement améliorée dans toutes les facettes de son jeu au cours de l’été; il serait donc préférable d’être patient et de voir comment ce progrès se concrétise. Aussi, de jeunes joueurs tels que Dach, Bolduc, Hage et Kapanen pourraient surprendre et se développer de façon exponentielle au cours de la saison (ou du moins des saisons) à venir.



