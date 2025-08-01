Metro Division Standings - August Predictions

Metro Division Standings - August Predictions

By Zac Macmillan

Aug 1, 20254:01 pm

  1. Carolina Hurricanes
    Previous Season Success 
    Eastern Conference Finals Defeat from the Florida Panthers
    Additions 
    Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller, Mike Reilly, Gavin Bayreuther, Cayden Primeau
    Subtractions 
    Scott Morrow, Brent Burns, Jack Roslovic, Ty Smith, Jesper Fast, Anttoni Honka, Yaniv Perets
    Projected Lineups 
    Nikolaj Ehlers — Sebastian Aho — Seth Jarvis
    Andrei Svechinkov — Jesperi Kotkaniemi — Jackson Blake
    Taylor Hall — Jordan Staal — Logan Stankoven
    Jordan Martinook — William Carrier — Eric Robinson

    Jacob Slavin — K’Andre Miller
    Alexander Nishkin— Jalen Chatfield
    Shayne Gostisbehere— Sean Walker

    Frederik Andersen
    Pytor Kochetkov 

  2. Washington Capitals
    Previous Season Success 
    Second Round Loss to Carolina
    Additions 
    Justin Sourdif, Calle Rosen, Graeme Clarke, Louie Belpedio, Sheldon Rempal, Lynden Lakovic, Declan Chisholm
    Subtractions 
    Alex Alexeyev, Pierrick Dube
    Projected Lineups
    Alex Ovechkin — Dylan Strome — Anthony Beauviller
    Aliakesi Protas — Pierre-Luc Dubois — Tom Wilson
    Sonny Milano — Connor McMichael — Ryan Leonard
    Brandon Duhaime — Nic Dowd — Justin Sourdif

    Rasmus Sandin — John Carlsson
    Jakob Chychrun— Trevor van Riemsdyk
    Martin Fehervary — Matthew Roy

    Logan Thompson
    Charlie Lindgren 

  3. New Jersey Devils
    Previous Season Success 
    Round one loss to Carolina
    Additions
    Evgenii Dadonov, Connor Brown, Thomas Bordeleau, Callen Addison, Angus Crookshank, Juho Lammikko
    Subtractions
    Shane Bowers, Erik Haula, Issac Poutler, Nolan Foote, Santeri Hatakka
    Projected Lineups
    Ondrej Palat — Jack Hughes — Jesper Bratt
    Timo Meier — Nico Hischer — Stefan Nosen
    Arseniy Gristyuk— Dawson Mercer — Connor Brown
    Paul Cotter — Cody Glass — Evgenii Dadonov

    Brenden Dillon — Dougie Hamilton
    Luke Hughes — Brett Pesce
    Jonas Sigenthaler — Simon Nemec

    Jacob Markstrom
    Jake Allen 

  4. New York Rangers 
    Previous Season Success 
    Did Not Make Playoffs 
    Additions 
    Scott Morrow, Taylor Raddysh, Vladislav Gavrikov, Carey Terrance, Justin Dowling, Derrick Pouliot
    Subtractions 
    K’Andre Miller, Chris Kreider, Lucas Edmonds, Arthur Kayliev, Zac Jones, Jake Leschyshyn
    Projected Lineups 
    Will Cuylle—JT Miller — Mika Zibanejad 
    Artemi Panarin— Vincent Trocheck — Alexis Lafereniere 
    Gabe Perrault — Jusso Parssinen — Jonny Brodzinski 
    Adam Edstrom — Sam Carrick — Taylor Raddysh 

    Vladislav Gavrikov — Adam Fox 
    Carson Soucy — Will Borgen 
    Urho  Vaakanainen—Braden Schneider 

    Igor Shesterkin 
    Jonathan Quick
     
  5. Columbus Blue Jackets 
    Previous Season 
    Success Did Not Make Playoffs 
    Additions 
    Charlie Coyle, Miles Wood, Issac Lundestrom
    Subtractions 
    Gavin Brindley, James van Riemsdyk, Kevin Labanc, Sean Kuraly, Jack Johnson, Daniil Tarasov 
    Projected Lineups
    Dmitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko
    Boone Jenner -- Adam Fantilli -- Kent Johnson
    Yegor Chinakov -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
    Cole Sillinger -- Isac Lundestrom -- Miles Wood

    Zach Werenski -- Dante Fabbro
    Denton Mateychuk -- Ivan Provorov
    Damon Severson -- Erik Gudbranson

    Elivs Merzlikins
    Jet Greaves


  6. Philadelphia Flyers 
    Previous Season Success 
    Did not Make Playoffs 
    Additions 
    Trevor Zegras, Christian Dvorak, Dennis Gilbert, Dan Vladar, Lane Pederson
    Subtractions 
    Ryan Phoeling, Elliot Desnoyers, Eetu Makinemi, Jakob Pelletier 
    Projected Lineups 
    Matvei Michkov — Sean Couturier — Travis Konecny 
    Tyson Forrester — Noah Cates — Bobby Brink 
    Alex Bump — Trevor Zegras — Owen Tippett 
    Nicolas Deslauriers — Christian Dvorak — Garnet Hathaway 

    Travis Sanhiem — Cam York 
    Nick Seeler — Jamie Drysdale 
    Dennis Gilbert — Noah Juulsen 

    Samuel Ersson 
    Dan Vladar 

  7. New York Islanders 
    Previous Season Success 
    Did not make playoffs
    Additions 
    Jonathan Drouin, Maxim Shabanov, Emil Heineman, Matthew Schaeffer, David Rittich 
    Subtractions 
    Noah Dobson
    Projected Lineups 
    Jonathan Drouin — Bo Horvat — Kyle Palmieri 
    Andres Lee — Matthew Barzal — Simon Holmstrom 
    Anthony Duclair — Jean-Gabriel Pageau — Maxim Shabanov 
    Maxim Tsyplakov — Casey Cizkas — Emil Heineman  

    Alexander Romanov — Anthony DeAngelo 
    Adam Pelech — Ryan Pulock 
    Matthew Schaeffer — Scott Mayfield 

    Ilya Sorokin 
    David Rittich 

  8. Pittsburgh Penguins 
    Previous Season 
    Success Did Not Make Playoffs 
    Additions 
    Anthony Mantha, Justin Brazeau, Matthew Dumba, Parker Wotherspoon, Arturs Silovs, Connor Clifton
    Subtractions 
    Alex Nedjelkovic, Connor Timmins, Issac Belliveau, Pierre-Olivier Joseph, Emil Bemstrom, Fillip Lindberg, 
    Projected Lineups 
    Rickard Rakell — Sidney Crosby  — Bryan Rust 
    Ville Koivunen — Evgeni Malkin — Anthony Mantha 
    Rutger McGroarty — Tommy Novak — Philp Tomasino 
    Connor Dewar — Blake Lizotte — Justin Brazeau 

    Owen Pickering — Kristopher Letang 
    Ryan Graves — Erik Karlsson 
    Parker Wotherspoon — Matthew Dumba 

    Tristan Jarry 
    Arturs Silovs 

Rumor Mill  

Bryan Rust (PIT)

CBJ, DET, BUF


F Elias Pettersson (VAN)

BUF, CAR, DET, MIN, DAL, OTT, CBJ, BOS






F Rickard Rakkell (PIT)

CBJ, CAR, NJD






D Jamie Oleskiak (SEA)

CBJ, DAL, TOR






F Nick Robertson (TOR)

CBJ, SEA, UTH






G Elvis Merzlikins






Luke Kunin [free agent]






Kevin Labanc [free agent]






Jack Johnson [free agent]






Damon Severson (Columbus)


Yegor Chinakov (Columbus - requested postseason trade; however, is open to riding 25-26 season in Ohio)

COL, NYI, LAK 

