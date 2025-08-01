Metro Division Standings - August Predictions

- Carolina Hurricanes
Previous Season Success
Eastern Conference Finals Defeat from the Florida Panthers
Additions
Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller, Mike Reilly, Gavin Bayreuther, Cayden Primeau
Subtractions
Scott Morrow, Brent Burns, Jack Roslovic, Ty Smith, Jesper Fast, Anttoni Honka, Yaniv Perets
Projected Lineups
Nikolaj Ehlers — Sebastian Aho — Seth Jarvis
Andrei Svechinkov — Jesperi Kotkaniemi — Jackson Blake
Taylor Hall — Jordan Staal — Logan Stankoven
Jordan Martinook — William Carrier — Eric Robinson
Jacob Slavin — K’Andre Miller
Alexander Nishkin— Jalen Chatfield
Shayne Gostisbehere— Sean Walker
Frederik Andersen
Pytor Kochetkov
- Washington Capitals
Previous Season Success
Second Round Loss to Carolina
Additions
Justin Sourdif, Calle Rosen, Graeme Clarke, Louie Belpedio, Sheldon Rempal, Lynden Lakovic, Declan Chisholm
Subtractions
Alex Alexeyev, Pierrick Dube
Projected Lineups
Alex Ovechkin — Dylan Strome — Anthony Beauviller
Aliakesi Protas — Pierre-Luc Dubois — Tom Wilson
Sonny Milano — Connor McMichael — Ryan Leonard
Brandon Duhaime — Nic Dowd — Justin Sourdif
Rasmus Sandin — John Carlsson
Jakob Chychrun— Trevor van Riemsdyk
Martin Fehervary — Matthew Roy
Logan Thompson
Charlie Lindgren
- New Jersey Devils
Previous Season Success
Round one loss to Carolina
Additions
Evgenii Dadonov, Connor Brown, Thomas Bordeleau, Callen Addison, Angus Crookshank, Juho Lammikko
Subtractions
Shane Bowers, Erik Haula, Issac Poutler, Nolan Foote, Santeri Hatakka
Projected Lineups
Ondrej Palat — Jack Hughes — Jesper Bratt
Timo Meier — Nico Hischer — Stefan Nosen
Arseniy Gristyuk— Dawson Mercer — Connor Brown
Paul Cotter — Cody Glass — Evgenii Dadonov
Brenden Dillon — Dougie Hamilton
Luke Hughes — Brett Pesce
Jonas Sigenthaler — Simon Nemec
Jacob Markstrom
Jake Allen
- New York Rangers
Previous Season Success
Did Not Make Playoffs
Additions
Scott Morrow, Taylor Raddysh, Vladislav Gavrikov, Carey Terrance, Justin Dowling, Derrick Pouliot
Subtractions
K’Andre Miller, Chris Kreider, Lucas Edmonds, Arthur Kayliev, Zac Jones, Jake Leschyshyn
Projected Lineups
Will Cuylle—JT Miller — Mika Zibanejad
Artemi Panarin— Vincent Trocheck — Alexis Lafereniere
Gabe Perrault — Jusso Parssinen — Jonny Brodzinski
Adam Edstrom — Sam Carrick — Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov — Adam Fox
Carson Soucy — Will Borgen
Urho Vaakanainen—Braden Schneider
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
- Columbus Blue Jackets
Previous Season
Success Did Not Make Playoffs
Additions
Charlie Coyle, Miles Wood, Issac Lundestrom
Subtractions
Gavin Brindley, James van Riemsdyk, Kevin Labanc, Sean Kuraly, Jack Johnson, Daniil Tarasov
Projected Lineups
Dmitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko
Boone Jenner -- Adam Fantilli -- Kent Johnson
Yegor Chinakov -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
Cole Sillinger -- Isac Lundestrom -- Miles Wood
Zach Werenski -- Dante Fabbro
Denton Mateychuk -- Ivan Provorov
Damon Severson -- Erik Gudbranson
Elivs Merzlikins
Jet Greaves
- Philadelphia Flyers
Previous Season Success
Did not Make Playoffs
Additions
Trevor Zegras, Christian Dvorak, Dennis Gilbert, Dan Vladar, Lane Pederson
Subtractions
Ryan Phoeling, Elliot Desnoyers, Eetu Makinemi, Jakob Pelletier
Projected Lineups
Matvei Michkov — Sean Couturier — Travis Konecny
Tyson Forrester — Noah Cates — Bobby Brink
Alex Bump — Trevor Zegras — Owen Tippett
Nicolas Deslauriers — Christian Dvorak — Garnet Hathaway
Travis Sanhiem — Cam York
Nick Seeler — Jamie Drysdale
Dennis Gilbert — Noah Juulsen
Samuel Ersson
Dan Vladar
- New York Islanders
Previous Season Success
Did not make playoffs
Additions
Jonathan Drouin, Maxim Shabanov, Emil Heineman, Matthew Schaeffer, David Rittich
Subtractions
Noah Dobson
Projected Lineups
Jonathan Drouin — Bo Horvat — Kyle Palmieri
Andres Lee — Matthew Barzal — Simon Holmstrom
Anthony Duclair — Jean-Gabriel Pageau — Maxim Shabanov
Maxim Tsyplakov — Casey Cizkas — Emil Heineman
Alexander Romanov — Anthony DeAngelo
Adam Pelech — Ryan Pulock
Matthew Schaeffer — Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
- Pittsburgh Penguins
Previous Season
Success Did Not Make Playoffs
Additions
Anthony Mantha, Justin Brazeau, Matthew Dumba, Parker Wotherspoon, Arturs Silovs, Connor Clifton
Subtractions
Alex Nedjelkovic, Connor Timmins, Issac Belliveau, Pierre-Olivier Joseph, Emil Bemstrom, Fillip Lindberg,
Projected Lineups
Rickard Rakell — Sidney Crosby — Bryan Rust
Ville Koivunen — Evgeni Malkin — Anthony Mantha
Rutger McGroarty — Tommy Novak — Philp Tomasino
Connor Dewar — Blake Lizotte — Justin Brazeau
Owen Pickering — Kristopher Letang
Ryan Graves — Erik Karlsson
Parker Wotherspoon — Matthew Dumba
Tristan Jarry
Arturs Silovs
Rumor Mill
Bryan Rust (PIT)
CBJ, DET, BUF
F Elias Pettersson (VAN)
BUF, CAR, DET, MIN, DAL, OTT, CBJ, BOS
F Rickard Rakkell (PIT)
CBJ, CAR, NJD
D Jamie Oleskiak (SEA)
CBJ, DAL, TOR
F Nick Robertson (TOR)
CBJ, SEA, UTH
G Elvis Merzlikins
Luke Kunin [free agent]
Kevin Labanc [free agent]
Jack Johnson [free agent]
Damon Severson (Columbus)
Yegor Chinakov (Columbus - requested postseason trade; however, is open to riding 25-26 season in Ohio)
COL, NYI, LAK